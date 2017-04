Estado da Nação: Taxa de desemprego abaixo dos 6% em 2018

A taxa de desemprego deverá ficar abaixo da fasquia dos 6% em 2018, segundo dados revelados esta quarta-feira pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, na declaração sobre o Estado da Nação.

De acordo com o líder do Executovo, foram criados mais de 32.000 novos postos de trabalho no país, entre 2014 e 2016. Algo que tem contribuído para a descida constante do desemprego. Para 2018, o primeiro-ministro aponta para uma taxa de desemprego de 5,7%.

No Discurso sobre o Estado da Nação, no Parlamento, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, salientou também que o país tem registado um crescimento económico superior aos valores dos últimos anos.

Segundo as novas previsões do Instituto Nacional da Estatística (STATEC), o Produto Interno Bruto deverá crescer 4,4% este ano e 5,2 em 2018.

Redação Latina