Estado da Nação: Xavier Bettel defende aposta no teletrabalho

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, defendeu esta manhã, na declaração sobre o Estado da Nação, um reforço das atividades económicas nas zonas onde estão a ser incrementados projetos de habitação, além da necessidade de descongestionar o trânsito nas horas de ponta.

Uma das medidas propostas passa pelo desenvolvimento do teletrabalho. Neste modelo, são apoiadas as empresas onde uma parte do trabalho é feita por empregados, a partir do seu domicílio.

Xavier Bettel acrescentou, ainda, neste contexto, que é necessário que os postos de trabalho estejam mais perto das pessoas. Nesse sentido, o Governo está a elaborar, com os parceiros do sector privado, um conceito em que vão ser criadas estruturas de co-working, perto das fronteiras, nos quatro cantos do país.Trata-se de escritórios ao serviço de trabalhadores de várias empresas, durante várias horas por dia.

Um fronteiriço que vem, por exemplo, de França, não precisa de atravessar o país para chegar ao seu local de trabalho e voltar, a seguir à estrada, para se encontrar com um cliente.

O líder do Executivo considera que é possível relançar a economia a nível local, descentralizando várias atividades profissionais.

Redação Latina