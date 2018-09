Estado da União: Juncker faz hoje o último discurso do seu mandato

O presidente da Comissão Europeia, o luxemburguês Jean-Claude Juncker, faz hoje, a partir das 9:00, o seu quarto e último discurso sobre o Estado da União Europeia (UE) perante os eurodeputados, em Estrasburgo.

Um discurso muito aguardado, uma vez que em maio de 2019 há eleições europeias e que antes disso, em março, está previsto o divórcio consumado entre o Reino Unido e o bloco europeu.

Por cá, a declaração de Jean-Claude Juncker sobre o Estado da União Europeia conta com transmissão em direto no site do Parlamento luxemburguês. Já na Casa da Europa, na cidade do Luxemburgo, a representação da Comissão Europeia no grão-ducado acolhe um grupo de alunos dos liceus de Schengen e de Vauban. Alunos que também vão assistir à transmissão do discurso. Marcam igualmente presença na Casa da Europa a chefe da representação, Yuriko Backes, assim como o presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Marc Angel.

Redação Latina