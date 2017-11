Estado deverá contratar quase 1.300 pessoas no próximo ano

O estado luxemburguês deverá contratar quase 1.300 pessoas no próximo ano. Segundo dados revelados pelo ministro da Função Pública, no Parlamento, o Orçamento do Estado para 2018 prevê 723 contratações ao nível das diferentes administrações do Estado. Outras 567 pessoas serão recrutadas para a área do ensino.

Em relação ao ensino, a maior parcela – 224 docentes – será contratada para integrar os futuros centros psicossociais.

Ouvido em sede de comissão parlamentar, Dan Kersch deu conta dos “problemas” que o Estado tem encontrado para recrutar “perfis adequados”, deixando antever uma “abertura parcial” da função pública aos não-luxemburgueses.

No entanto, as vagas destinadas aos estrangeiros serão criadas apenas nas áreas em relação às quais há acordo entre o Estado e a Confederação Geral da Função Pública (CGFP). Áreas que, ao que a Rádio Latina apurou, deverão excluir os ministérios, a magistratura e a polícia.

Já o setor penitenciário poderá ser um dos ramos abertos aos estrangeiros. Segundo Dan Kersch, serão necessários cerca de 300 trabalhadores no futuro Centro Penitenciário de Sanem.

Segundo dados da CGFP, os não-luxemburgueses representam atualmente 10% do total de funcionários públicos do país.

