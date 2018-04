Estado encaixou 4 mil milhões de euros com impostos nos primeiros três meses do ano

O Estado encaixou 4 mil milhões de euros com impostos nos três primeiros meses do ano. O montante representa um aumento de 7% face a ao mesmo período do ano passado. Quer isto dizer que as receitas fiscais renderam mais 260 milhões do que no primeiro trimestre de 2017.

Os dados aparecem hoje no ‘Flash Conjuntura’ do Instituto Nacional de Estatística (STATEC).

Com um crescimento de 6,4%, os impostos sobre os rendimentos foram a categoria que mais contribuiu para o aumento das receitas. O valor aproxima-se também da média dos últimos três anos.

Após uma contração de 1,7% em 2017 – devido às perdas no comércio eletrónico –, a receita do IVA evoluiu 6,9% entre o primeiro trimestre de 2017 e o primeiro deste ano.

Destaque também para o encaixe fiscal com as vendas de produtos petrolíferos, que progrediu 3,5%. Já no que diz respeito ao tabaco houve uma queda de 1,7%.

Redação Latina