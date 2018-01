Estado investe 1,44 mil milhões de euros para o ensino superior e a investigação

O Estado vai investir 1,44 mil milhões de euros na investigação e no ensino superior, entre 2018 e 2021.

766,8 milhões vão ser atribuídos à Universidade do Luxemburgo e 383 milhões aos outros três centros de investigação públicos (LIST, LIH E LISER).

Mas há mais 265,4 milhões de euros, destinados aos programas do Fundo Nacional da Investigação e um bónus de 20,5 milhões, para recompensar o desempenho das instituições no programa-quadro de investigação e desenvolvimento da União Europeia.

O orçamento do Estado para a investigação e o ensino superior registam um crescimento de 284 milhões de euros, que corresponde a um aumento de 25%, em relação ao período 2014/2017.

Estes dados foram anunciados, recentemente, pelo ministro delegado do Ensino Superior, Marc Hansen, no âmbito da apresentação do contrato de estabelecimento e das convenções plurianuais.

Redação Latina (Foto: MESR)