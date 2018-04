Estado Nação/Bettel: Elétrico até Belval e horários de trabalho mais flexíveis

A atualidade política foi marcada hoje pela declaração do primeiro-ministro, no Parlamento, sobre o Estado da Nação.

Esta foi a quinta e última declaração de Xavier Bettel nesta legislatura, em jeito de balanço destes últimos quatro anos de governação da inédita coligação entre liberais, socialistas e ecologistas.

Logo na abertura do discurso, de 42 páginas, Xavier Bettel sublinhou que esta declaração “acontece num contexto especial” uma vez que há eleições legislativas a 14 de outubro próximo.

Segundo o líder do Governo “o Luxemburgo desenvolveu-se bem nesta legislatura”, apontando, como exemplo, o excedente orçamental de 858 milhões de euros, ou seja, 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB), em 2017.

Xavier Bettel lembrou, ainda, que “a Administração Central fechou o ano passado com um défice de 220 milhões de euros, o que representa menos 819 milhões de euros do que o défice inicialmente previsto no Orçamento do Estado para 2017”.

O saneamento das contas públicas não é a única prioridade do Governo neste capítulo, diz Bettel, acrescentado que o Estado vai investir, este ano, 2,4 mil milhões de euros em infraestruturas, na mobilidade e na habitação.

No capítulo da mobilidade, por exemplo, o Governo propõe o alargamento da rede do elétrico da capital até Esch/Belval. O projeto do Executivo passa por ligar o Findel a Belval, com passagem por Leudelange.

Na área da Educação, Xavier Bettel afirma que as escolas têm hoje mais autonomia, em comparação com as condições de há quatro anos, sublinhando que a oferta também foi alargada, tendo sido criadas seis novas secções no ensino secundário e secundário técnico.

Xavier Bettel defendeu mais flexibilidade nos horários de trabalho para conciliar melhor vida profissional e vida familiar, sublinhando o resultado da nova lei da licença parental – cujos pedidos aumentaram 70% em 2017 (+18,4% para mães e +190% para os pais). Bettel falou em “desenvolver conceitos”, para atingir esse objetivo, sem no entanto entrar em pormenores.

Xavier Bettel concluiu a sua declaração, afirmando que o “Luxemburgo está hoje diferente do que era há quatro anos e ainda bem”.

Depois do primeiro-ministro, são esperados amanhã (8:30) no Parlamento os ministros das Finanças, Pierre Gramegna, e da Economia, Étienne Schneider, para apresentar o Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC) e o Programa Nacional de Reforma (PNR).

Os debates parlamentares sobre estas três declarações arrancam na quarta-feira.

Redação Latina