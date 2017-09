Estado não quis vender ações do BIL – Gramegna

O novo acionista do Banco Internacional do Luxemburgo (BIL), a empresa chinesa Legend Holdings Corporation, quis comprar os 10% de capital que o Estado detém no BIL. Mas, o Governo não aceitou, confirmou esta segunda-feira o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, em resposta a uma questão parlamentar do deputado Eugène Berger (DP).

A holding chinesa ofereceu 165 milhões de euros ao Estado luxemburguês, pretendendo, assim, torna-se no único proprietário do BIL. Algo que o Governo rejeitou apesar do lucro substancial que poderia fazer, uma vez que comprou 10% do capital do banco por menos de metade da verba oferecida.

Recorde-se que, em 2011, o Estado comprou as ações do BIL por 73 milhões.

