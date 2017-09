Estado prevê 120 ME para desenvolver desporto

O Luxemburgo vai ter novos centros desportivos em Bissen, Mersch e Steinfort, bem como um centro de atletismo em Woiwer (Differdange) e campos de futebol com balneários em Hamm, Bonnevoie e Hosingen.

Estes são apenas alguns dos mais de 30 projetos de infraestruturas desportivas que o país projeta para os próximos cinco anos.

É o que consta no plano quinquenal do Governo que vai entrar em vigor em janeiro de 2018 e termina em dezembro de 2020.

Trata-se do décimo primeiro plano de financiamento de infraestruturas desportivos, no qual o Estado prevê um envelope de 120 milhões de euros (ME). Uma verba que supera em 20 milhões de euros o décimo plano quinquenal que termina no final deste ano.

Redação Latina