Estado vai investir 133,5 milhões de euros nas termas de Mondorf

É um projeto que ainda precisa de receber luz verde por parte do Parlamento, mas que já tem o aval do Governo. O Estado deverá investir 133,5 milhões de euros nas termas de Mondorf, de acordo com um projeto de lei aprovado no último Conselho de Ministros.

Em causa está a renovação e modernização da estância termal de Mondorf-les-Bains, que inclui o hotel, as termas propriamente ditas e um novo anexo. Além disso, está também prevista a extensão de algumas superfícies.

De acordo com o Executivo, este é um projeto que se impõe devido à deterioração de alguns espaços provocada pelas águas termais ácidas. O Governo explica também que o projeto vai beneficiar não só os clientes das termas, como também o turismo nacional, através da aposta numa das atrações únicas do país.

Importa referir que a estância termal vai continuar aberta ao público durante o período das obras.

Redação Latina