Estrangeiros representam 73% do emprego total

Os residentes não-luxemburgueses representam 73% do emprego total, numa altura em que a população estrangeira ronda os 47,7%. Os números aparecem na nova série de infografias sobre o país, publicadas anualmente pelo Portal Oficial do Grão-Ducado do Luxemburgo.

No total, trabalham no grão-ducado 393 000 pessoas, sendo que 177 000 são trabalhadores transfronteiriços. Feitas as contas, os que vivem do outro lado da fronteira representam 45% do total.

Ainda no capítulo do emprego, a publicação mostra que 66% da população dos 15 aos 64 anos tem um posto de trabalho.

Além do emprego, as infografias publicadas pelo Portal Oficial do Grão-Ducado do Luxemburgo retratam matérias como história, política, demografia, situação linguística e qualidade de vida.

Em relação à demografia, o documento sublinha que somos atualmente cerca de 590 000 habitantes de 170 nacionalidades. Os portugueses são a maior comunidade estrangeira do país, representando 16,4%. Seguem-se os franceses (7,5%) e os italianos (3,6%).

A publicação, que foi elaborada pelo Instituto Nacional da Estatística (STATEC) e pelo Serviço de Informação e Imprensa (SIP) do Governo, está disponível em luxembourg.public.lu.

Redação Latina