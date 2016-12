Estrelas de Star Wars reagem à morte de Carrie Fisher

O ator Harrison Ford lamentou hoje a morte de Carrie Fisher, destacando que a atriz era “única, brilhante, original, divertida e emocionalmente corajosa”.

Carrie Fisher, que interpretou a princesa Leia na trilogia original da “Guerra das Estrelas” (“Star Wars” de George Lucas), ao lado, entre outros, de Harrison Ford e Mark Hamill, morreu hoje aos 60 anos, dias depois de ter sofrido um ataque cardíaco.

“Carrie era única. Brilhante, original, divertida e emocionalmente destemida. Viveu a vida corajosamente. Os meus pensamentos estão com a filha, Billie, a mãe, Debbie, o irmão, Todd, e os seus muitos amigos. Vamos todos sentir a sua falta”, refere Ford, em comunicado.

A personagem interpretada por Ford na trilogia, o capitão Hans Solo, teve um apaixonado romance com a coprotagonista no filme e, segundo escreveu Fisher no livro de memórias que lançou recentemente, “The Princess Diarist”, durante as filmagens de “Guerra das Estrelas – O Império Contra Ataca”, em Elstree (Inglaterra) (1980), os dois tiveram um caso fora do ‘set’.

Na famosa trilogia, Carrie Fisher contracenou igualmente com Mark Hamill, que interpretava Luke Skywalker. Numa mensagem no Twitter, Hamill disse-se “sem palavras” e “desolado” com a notícia da morte de Fisher.