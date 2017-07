Estudantes já têm direito a transportes gratuitos

Os estudantes já têm direito a transportes públicos gratuitos em todo o país. Até agora a gratuitidade dos transportes era reservada aos alunos do ensino secundário – uma medida que entrou em vigor em setembro de 2016 – , mas após um longo debate com as organizações estudantis e com os sindicatos, o Governo cedeu e alargou a medida aos estudantes universitários.

O regulamento ministerial, de 14 de julho de 2017, acaba de ser publicado no Memorial (semelhante ao Diário da República, em Portugal), ou seja, a medida já vigora.

Quer os estudantes da Universidade do Luxemburgo, quer aqueles que sigam uma formação académica no estrangeiro, desde que tenham residência no Luxemburgo, podem pedir o passe para usufruir dos transportes gratuitos em todo o território nacional.

A medida é, contudo, limitada aos jovens até aos 30 anos.

Para beneficiar da gratuitidade dos transportes, os estudantes têm de apresentar uma prova da matrícula num estabelecimento universitário e um passe eletrónico, que pode ser obtido no próprio dia num dos balcões de venda.

O passe é válido por ano curricular. Para os estudantes, o ano letivo começa, na melhor das hipóteses, a 1 de agosto e termina a 30 de setembro do ano seguinte, o mais tardar.

