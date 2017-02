Estudo revela o mais importante elemento de cada banda

Um novo estudo científico acaba de revelar que o elemento mais importante de cada banda musical é, de facto, o baixista.

O estudo, realizado pela McMaster University, do Canadá (que pode ser consultado aqui), concluiu que o cérebro humano consegue, com melhores resultados, encontrar e acompanhar o ritmo de uma música quando é tocado num tom mais baixo. É precisamente ao som do tom do baixo que, tendencialmente, as pessoas acompanham a dança, a batida com o pé, ao mesmo tempo que respondem melhor a músicas em que o baixo é mais proeminente do que nas em que são os sons das guitarras e baterias mais evidentes.

Dito de outra forma, são os “instrumentos que tocam num tom mais baixo que marcam e criam os ritmos musicais”, o que faz do baixo o instrumento mais importante numa canção e do baixista, o elemento fundamental.

Um outro estudo, conduzido pela Northwestern University (que pode ser lido aqui), sugere que músicas dominadas pelo baixo (instrumento) fazem com que quem as escuta se sinta mais poderoso e confiante.