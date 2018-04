Étienne Schneider termina hoje visita de trabalho ao Brasil

Termina hoje a visita de trabalho do vice-primeiro-ministro e ministro da Economia ao Brasil. Étienne Schneider está desde segunda-feira no país sul-americano, numa deslocação que incluiu passagens pelas cidades de São Paulo e Campinas e pela capital Brasília.

A visita acontece um mês depois de o Luxemburgo ter inaugurado a sua primeira embaixada na América do Sul e que fica situada precisamente no Brasil, em Brasília.

A promoção do potencial da economia luxemburguesa é o principal ponto da agenda da delegação luxemburguesa que, entre outros locais, visitou as instalações brasileiras da SES, em Campinas.

E foi em busca de eventuais futuras colaborações com empresas implantadas no Brasil que Schneider viajou para o país. O objetivo do Governo é apresentar aos interlocutores brasileiros os pontos fortes e os setores prioritários da economia nacional, entre os quais a indústria espacial.

O antigo presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, e os ministros brasileiros da Defesa, Joaquim Silva e Luna, da Indústria e Comércio Externo, Marcos Jorge de Lima, e da Ciência, Tecnologias e Comunicação, Gilberto Kassab, foram alguns dos políticos com quem Étienne Schneider esteve reunido ao longo dos últimos dias.