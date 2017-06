Ettelbruck: Homem ameaça imolar-se num telhado e mobiliza polícia durante quatro horas

Um homem sentado no telhado de uma casa, na avenida JF Kennedy, em Ettelbruck, ameaçou imolar-se, mobilizando agentes da polícia e elementos dos bombeiros durante quatro horas.

De acordo com a polícia, as autoridades foram chamadas ao local por volta das 21:05, com a operação a ser dada por concluída à uma da manhã. O indivíduo foi levado para o hospital.

Nas notas enviadas à imprensa, a polícia faz apenas referência a “um homem confuso” “sentado no telhado de uma casa”. Já a RTL e o L’Essentiel adiantam que o indivíduo terá ameaçado pegar fogo a si próprio e à casa.

Redação Latina