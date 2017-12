Eurogrupo: Eleição do presidente vai a segunda volta já sem candidata letã

A eleição do novo presidente do Eurogrupo vai ter hoje uma segunda volta, com três candidatos, entre os quais o luxemburguês Pierre Gramegna e o português Mário Centeno, depois de ninguém ter alcançado a maioria simples na primeira, disseram fontes europeias.

As mesmas fontes indicaram que a candidata letã, Dana Reizniece-Ozola, abdicou da corrida, pelo que Mário Centeno, Pierre Gramegna e Peter Kazimir (Eslováquia) são os candidatos à segunda volta da eleição, que decorre na reunião do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro, em Bruxelas.

Redação Latina / Agência Lusa (Foto: Lusa)