“Somos uma Europa que acolhe” quer que a política migratória seja levada a sério (C/ÁUDIO)

Somos uma Europa que acolhe (“We are a welcoming Europe”, na designação original) é uma iniciativa cidadã europeia, lançada hoje no Luxemburgo, que quer recolher um milhão de assinaturas para reivindicar um novo rumo para política migratória do bloco. Sob a forma de uma petição, este é um mecanismo contemplado no Tratado de Lisboa e que pode ser usado junto das instituições europeias.

Por cá, a iniciativa parte de uma dezena de organizações da sociedade civil, entre as quais a Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) e o objetivo é chegar às 4.500 assinaturas.

Sérgio Ferreira, porta-voz da ASTI, diz que o que se pretende é que a política migratória seja levada a sério. Fala em “falta de entendimento em torno das políticas” e numa “criminalização das ajudas aos migrantes”.

No Luxemburgo, a data do lançamento da petição não foi escolhida ao acaso. Acontece hoje, dia 9 de maio, Dia da Europa, para mostrar que os europeus também têm uma palavra a dizer.

A petição pode ser assinada até 14 de fevereiro de 2019, no site weareawelcomingeurope.eu ou junto das organizações envolvidas (Liga dos Direitos do Homem Luxemburgo, Amizade Portugal-Luxemburgo, ASTI, CEFIS, CGJL, CLAE, Français du Monde, Grand H, I’m not a refugee., MPG, Opent Haus, Passerell, Time for Equality, Touch Points, WeMove.Eu).

