Europeus em maioria na imigração no Luxemburgo (C/Áudio)

Neste dia Internacional dos Migrantes, sabe-se que o Luxemburgo regista, sem surpresas, a taxa mais elevada de imigração na UE.

Os números, referentes a 2015, são revelados pelo Eurostat, que diz nesse ano havia 42 imigrantes por 1.000 habitantes, no grão-ducado.

4,7 milhões de pessoas imigraram para um dos Estados-Membros da UE, em 2015 e, pelo menos, 2,8 milhões abandonaram o espaço comunitário.

Calcula-se que 2,4 milhões de imigrantes eram oriundos de países terceiros, em 2015, e 1,4 milhões tinham cidadania europeia (UE).

A Alemanha foi o país que recebeu mais imigrantes, seguida do Reino Unido, da França e da Espanha.

No Luxemburgo, 69% dos imigrantes são de países da União Europeia, segundo o Eurostat.

Em termos relativos, o Luxemburgo é o Estado-Membro da UE com a percentagem mais elevada de estrangeiros (47% da população total).

O número de portugueses que imigraram para o Luxemburgo baixou no ano passado. Foi o que disse o secretário de Estado das Comunidades à Rádio Latina, no final do mês de outubro.

Embora sejam dados aproximativos e sem fazer uma análise comparativa com 2015, José Luís Carneiro é categórico: o saldo migratório de portugueses no grão-ducado registou uma diminuição.

Cerca de 3 500 portugueses imigraram para o Luxemburgo no ano passado, enquanto entre 1 500 e 1 800 outros saíram do país, de acordo com o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.

Redação Latina