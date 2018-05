Europeus podem aceder em breve à profissão de notário

Só os luxemburgueses podem exercer a profissão de notário. Mas este protecionismo vai acabar.

O ministro da Justiça, Félix Braz, apresentou há dois dias no Parlamento uma reforma da lei, que garante o acesso de profissionais de outras nacionalidades ao cargo de notário, como estipula um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Há um anteprojeto de lei que introduz novos critérios para aceder à profissão, nomeadamente ser cidadão de um país na União Europeia e dominar as línguas alemã, francesa e luxemburguesa.

Por outro lado acaba o sistema de entrada imediata do primeiro candidato da lista, quando se abre uma vaga.

Com a nova legislação, os interessados devem enviar a sua candidatura à Câmara dos Notários que, por sua vez, transmite ao Ministério da Justiça a lista com os três nomes selecionados. A escolha final será do ministério.

A reforma também introduz a possibilidade de os notários se associarem num mesmo gabinete, sendo que deve haver sempre um notário titular e outro não titular.

Isto vai permitir um aumento do número de notários no ativo, afirmou o ministro da Justiça.

O novo texto deve dar entrada brevemente na Câmara dos Deputados.

