Eurostat destaca multilinguismo dos alunos do secundário no Luxemburgo

Sem surpresas, cem por cento dos alunos do ensino secundário aprendem pelo menos duas línguas estrangeiras no Luxemburgo, segundo dados do Eurostat referentes a 2015, divulgados hoje, e que não incluem o Reino Unido.

Com a percentagem máxima, o Grão-Ducado lidera o ‘ranking’ europeu, sendo seguido pela Finlândia (98,4%) e Itália (95,8%). No outro extremo da lista, estão Hungria e Áustria, onde essa taxa é inferior a 10%.

Por cá, o alemão é a primeira língua estrangeira ensinada no secundário, enquanto o francês surge é a segunda.

Importa sublinhar que embora sejam línguas oficiais do Luxemburgo, o francês e o alemão são considerados idiomas estrangeiros no que toca às estatísticas sobre a educação.

Redação Latina