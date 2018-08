Eventual ligação aérea entre o Luxemburgo e as ilhas de Jersey e Guernsey em estudo

Uma hora e quarenta minutos. É quanto poderá vir a demorar uma viagem entre o Findel e as ilhas do Canal, situadas no Canal da Mancha, entre a Grã-Bretanha e o norte de França. A a criação de uma ligação direta está a ser analisada face à frequente utilização da rota por empresários.

Num comunicado divulgado no seu site, a companhia aérea do arquipélago, a Blue Islands, fez saber que está a estudar a possibilidade de lançar voos diretos entre o Luxemburgo e as ilhas de Jersey e Guernsey. Para isso, a transportadora tem em curso um questionário – acessível em blueislands.com até 31 de agosto – para analisar as necessidades dos utentes e a viabilidade do projeto.

O lançamento do questionário surge depois de pelo menos duas empresas, a PwC e a Aztec, terem manifestado interesse na rota.

A proposta que está a ser avaliada pela transportadora local consiste em dois voos por semana, de manhã, entre Jersey e o Luxemburgo, com passagem pela ilha de Guernsey. Um trajeto mais cómodo e económico, tendo em conta que atualmente a viagem entre as ilhas do Canal e o grão-ducado implica passar uma noite no Reino Unido.

