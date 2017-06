Evita acidente saltando para carro em movimento

Um homem saltou para o interior de um carro desgovernado para o travar evitando um acidente. O condutor estava a passar mal.

Um indivíduo norte-americano, Randy Tompkins, regressava a casa quando por ele passou um carro que seguia de forma estranha. No seu interior, mais tarde contou, conseguiu ver o condutor “com os braços virados para cima, pressionados contra o peito, no que aparentava estar a ter convulsões”, disse ao jornal local Rockford Register Star.

Num ato heroico, o homem, de 39 anos, conseguiu saltar para dentro do carro e imobilizá-lo bem a tempo de provocar algum acidente.

O vídeo em baixo, registado do interior do carro da polícia, que entretanto já estava a par do que acontecia, seguindo-o, já que o tinha visto a passar um semáforo vermelho.

Não foi divulgada qualquer informação acerca do estado de saúde do condutor.

Veja o episódio no vídeo em baixo: