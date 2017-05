Ex-agente de Alanis Morissette condenado por roubo milionário

No início do ano, o antigo agente de Alanis Morissette confessou ter desviado muitos milhões da cantora e de outros artistas também. Agora, Jonathan Schwartz foi condenado a seis anos de prisão.

Segundo o The Hollywood Reporter citado pelo Notícias ao Minuto, quando o agente se declarou culpado, era pedida uma pena de um ano e um dia atrás das grades seguindo por mais um ano em prisão domiciliária e duas mil horas de serviço comunitário.

Em abril último, Schwartz escreveu uma carta aberta, que o The Hollywood Reporter publicou, onde prometia fazer as pazes com todos os lesados, explicando que o seu comportamento havia sido motivado pelo vício do jogo.

Alanis Morissette testemunhou, numa das audiências, e disse que a sua confiança “foi completamente destruida” por causa do ex-agente, que havia admitido ter-lhe roubado, ao longo de mais de 7 anos, mais de oito milhões de euros.

Lida a sentença, Jonathan irá preso seis anos e terá de restituir quase oito milhões de euros. Deverá entregar-se no dia 11 de junho.