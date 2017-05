Ex-atriz porno diz estar grávida de Drake que nega tudo

Drake está a ser acusado de ter engravidado a ex-atriz pornográfica Sophie Brussaux e de lhe ter pedido para abortar.

Segundo o website TMZ, os dois terão tido um relação passageira no início do ano tendo sido vistos juntos em Amesterdão. A ex-atriz alega que está grávida de três meses e meio e as datas coincidem com a passagem deles pela capital Neerlandesa no final de janeiro.

De acordo com aquela publicação, Sophie Brussaux afirma ter mensagens de texto enviadas por Drake que provam não só a paternidade mas onde é exigido o aborto. A atriz já terá contratado dois advogados para disputar o processo de paternidade e mostrado ao TMZ as mensagens de texto trocadas com o cantor.

Um porta-voz do rapper canadiano já veio pronunciar-se sobre a acusação: