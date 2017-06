Ex-mulher de Michael Jackson pega fogo a anexo de casa de amiga

Debbie Rowe, em tempos mulher de Michael Jackson, incendiou, acidentalmente, o anexo da casa de uma amiga.

O incidente aconteceu na semana passada e ninguém sofreu quaisquer ferimentos.

A mãe de Paris e Michael Joseph, também filhos do cantor, estaria em casa da amiga a recuperar de um cancro da mama – que recentemente lhe foi diagnosticado – quando deixou um pano em cima de óleo no anexo da habitação que as duas estão a remodelar.

O pano ficou esquecido em cima de óleo vegetal, utilizado para reforçar o teto, enquanto se ausentou por uns minutos. Quando regressou encontrou o anexo em chamas.

Já a amiga de Debbie, que se mostrou bastante compreensiva e solidária, disse ao New York Daily News sentir-se aliviada por a amiga não ter ficado ferida.

(Foto: etonline)