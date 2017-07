Exames ensino secundário: Melhor taxa de aprovação dos últimos 15 anos

Cerca de 2.690 alunos passaram nos exames do final do ensino secundário clássico e do técnico. Os exames foram feitos por 3 344 alunos.

A taxa de sucesso no ‘liceu clássico’ foi a mais alta dos últimos 15 anos e cresceu de 82%, em 2016, para 86% em 2017. 9% cento dos alunos vão ter uma segunda oportunidade, nos exames de setembro. 5% chumbaram e terão de repetir o último ano letivo do ‘liceu clássico’.

No ensino secundário técnico, a taxa de aprovações foi de 75%, menos 2% do que em 2016. 6% chumbaram e os outros 19% vão ter uma segunda oportunidade em setembro, antes do arranque do novo ano letivo.

100 alunos obtiveram a menção “excelente” (nota superior ou igual a 52 pontos sobre os 60 possíveis). A nota de “excelência” foi alcançada quase na totalidade por alunos do ‘liceu clássico’, uma vez que só 9 alunos do ‘técnico’ chegaram à excelência.

Redação Latina