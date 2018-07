Exames/secundário: Taxa de aprovação caiu 2% face ao ano passado

A taxa de aprovação nos exames finais do ensino secundário caiu dois pontos percentuais face a 2017, passando de 80% para 78%. Quer isto dizer que dos 3.333 candidatos que foram a exame, cerca de 2.600 tiveram nota positiva.

Já 6% chumbaram na prova. A proporção de chumbos manteve-se inalterada em relação ao ano passado, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Educação.

Desagregando os dados por regime de ensino, foram os alunos do clássico aqueles que tiveram melhor desempenho, com a taxa de aprovação a rondar os 85%. Nas turmas do ensino geral (antigo técnico) essa taxa foi de 72%. Em ambos os casos houve uma descida face ao ano passado, de 1% no caso do clássico e de 3% no do geral.

Em contrapartida, houve mais alunos a ter “excelente” no exame, isto é, uma média igual ou superior a 52 pontos. Este ano, houve 139 “excelentes”, mais 39 do que no ano passado.

Redação Latina