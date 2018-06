A execução orçamental de 2017 registou uma clara melhoria, em relação às previsões iniciais.

O ano passado fechou com um excedente de 1,3 mil milhões de euros, quando o projeto de Orçamento do Estado (OE) aprovado no Parlamento previa um défice de 850,9 milhões.

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, justifica a discrepância, entre o orçamento previsto e as contas finais de 2017, com um aumento da receita fiscal e pela contenção da despesa pública.

Redação Latina