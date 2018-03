A caixa de multibanco dos correios em Niederanven foi palco de uma explosão, na última madrugada, por volta das 03:50.

Segundo a polícia grã-ducal, foram colocados explosivos no multibanco situado na parede exterior do edifício, o que acabou por danificar também as instalações dos correios.

Para já, não se sabe ainda se os assaltantes conseguiram levar o dinheiro.

Qualquer informação sobre o caso deve ser comunicada à polícia, através do número de telefone 113.

Redação Latina