Expo 2020 Dubai: Lançada a primeira pedra do pavilhão luxemburguês

Está lançada a primeira pedra do pavilhão que vai representar o Luxemburgo na exposição universal de 2020 no Dubai. O grão-ducado tornou-se ontem o primeiro país estrangeiro a dar início às obras com vista ao evento, que deverá juntar 180 países, naquela que é a primeira exposição universal organizada na região.

O vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Étienne Schneider, a comissária Maggy Nagel, e a embaixadora luxemburguesa nos Emirados Árabes Unidos, Elisabeth Cardoso, marcaram ontem presença na cerimónia de lançamento da primeira pedra, de acordo com o gabinete de comunicação do Governo do Dubai (‘Media Office’). A mesma fonte sublinha que o Luxemburgo foi também o primeiro país a assinar um contrato oficial de participação no evento, em outubro do ano passado.

Com o objetivo de promover o que de melhor se faz no país em termos de inovação de desenvolvimento sustentável, o pavilhão luxemburguês ficará situado no ‘Opportunity District’ da exposição. Será composto por um espaço dedicado a exibições, uma área polivalente, um restaurante, uma loja, escritórios e instalações técnicas.

Concebido pelo gabinete de arquitetura METAFORM, o pavilhão terá a forma de uma espiral, exibindo o slogan do país, “Luxembourg – Let’s make it happen”.

O tema escolhido é ‘Resourceful Luxembourg’ e tem como objetivo mostrar a estratégia do país para o futuro, que consiste em conciliar recursos humanos, naturais, industriais e financeiros. O serviço de comunicação do Governo do Dubai destaca ainda que o pavilhão luxemburguês vai ilustrar “a habilidade do país em reinventar-se e o seu compromisso em matéria de crescimento sustentável”.

A Expo 2020 Dubai abre a 20 de outubro de 2020, encerrando a 10 de abril do ano seguinte. São esperados mais de 25 milhões de visitantes.

Redação Latina (Foto: Maquete do Pavilhão Luxemburguês. Créditos: METAFORM Architects)