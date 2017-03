Exposição “As mulheres pioneiras do jornalismo no Luxemburgo”, a partir de sexta-feira

“As mulheres pioneiras do jornalismo no Luxemburgo” são alvo de uma exposição, em sua memória, que vai estar patente ao público, a partir de 31 de março (sexta-feira), na capital do país.

A Associação das Mulheres Pioneiras do Luxemburgo promove esta mostra, que retrata a evolução do jornalismo feminino no país.

A exposição é ilustrada com o perfil das 17 mulheres pioneiras na comunicação social luxemburguesa, refere a presidente da associação, Joëlle Letsch.

Carmen Ennesch, foi a primeira jornalista do Luxemburgo, ainda nos anos 20 do século passado.

Além disso foi primeira mulher a ganhar a vida, como jornalista profissional.

Hoje há 87 mulheres jornalistas, membros do Conselho de Imprensa.

Joëlle Letsch diz que este número é animador mas sublinha a penúria de mulheres nos lugares de chefia dos media luxemburgueses.

A exposição sobre evolução das mulheres jornalistas do Grão-Ducado vai estar patente ao público de 31 de março a 22 de abril na Cité Bibliothèque, na cidade do Luxemburgo.

Redação Latina