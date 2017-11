Exposição “Os filhos de Auschwitz” inaugurada hoje na Villa Pauly

“Não esqueçam os filhos de Auschwitz” (“Vergesst uns nicht. Die Kinder von Auschwitz”, em alemão) é uma exposição itinerante sobre o holocausto que chega hoje ao grão-ducado. A mostra é inaugurada às 17:30, na Villa Pauly, na cidade do Luxemburgo, pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, e na presença do presidente da Câmara dos Deputados, Mars Di Bartolomeo.

São 24 cartazes em alemão, que dão a conhecer biografias de várias crianças que estiveram, ou que até nasceram, em campos de concentração e que conseguiram sobreviver ao holocausto.

A mostra, criada por Alwin Meyer, chega ao Luxemburgo emprestada pelo Centro de Informação e Documentação de Stadtallendorf, na Alemanha. Esta versão tem a contribuição do luxemburguês Georges Büchler, do Museu Nacional da Resistência. O trabalho de Büchler conta a história de Marcel Handzel, uma criança judia luxemburguesa assassinada em Auschwitz.

O local da exposição não foi escolhido por acaso. Dezenas de judeus foram humilhados, maltratados e aterrorizados, na Villa Pauly, durante a ocupação nazi, antes de serem enviados para os campos de concentração.

O Luxemburgo foi invadido pelas tropas alemãs no dia 10 de maio de 1940. Nessa altura, viviam grão-ducado cerca de 3.900 judeus. Desses, 1.300 foram deportados para os campos de extermínio nazis, nos três anos seguintes, e apenas 50 sobreviveram e regressaram ao país no fim da guerra.

A exposição pode ser apreciada na ‘Villa Pauly’ até 8 de dezembro. Depois vai estar patente ao público em Mondorf-les-Bains, entre 8 de dezembro e 10 de janeiro, e em Ettelbruck, de 13 a 28 de janeiro.

As visitas guiadas para grupos e escolas podem ser reservadas através do número de telefone 247 82281 ou do e-mail daniel.bousser@me.etat.lu.

Redação Latina (Foto: visitluxembourg.com)