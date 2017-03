Foi expulso à força de avião por causa da sua altura

Chama-se Alexander Kimerov e foi expulso à força de um avião porque, mais um insólito, era demasiado alto.

Alexander é um jogador de voleibol russo que mede cerca de 2,13 metros e tentava seguir viagem da Sibéria até Moscovo, mas foi forçado a sair do avião pela polícia.

Segundo reporta o The Sun, a explicação dada pela tripulação da companhia aérea Pobeda era a de que, dada dimensão do passageiro bloqueava o corredor com as suas longas (enormes) pernas.

Não estando com meias medidas, a tripulação chamou a polícia que, mesmo com o pedido de explicações do jogador sobre o que se estava a passar e sem obter resposta da polícia sequer, o “varreu” dali para fora. Indignado, Alexander Volkov, ex-colega de Kimerov, partilhou o vídeo nas redes sociais.

Veja o insólito vídeo em baixo: