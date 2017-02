F91 e Differdange e dividem liderança – Liga BGL

O campeão nacional em título F91 recebeu e venceu hoje o Titus Pétange, por 3-0, em jogo da 15° jornada da Liga BGL de futebol.

Com o triunfo, a equipa de Dudelange mantém a liderança do campeaonato com os mesmos 37 pontos que o segundo classificado, o Differdange, que hoje goleou na receção ao Strassen, por 4-1.

Na perseguição, o Fola, terceiro classificado, com 34 pontos, impôs uma derrota ao Roport, por 3-1.

Nesta Ronda, o Hamm Benfica ganhou fôlego ao bater o Canach, por 2-0. Com este resultado, os encarnados de Cents subiram ao 10°, com 15 pontos, três acima da linha de água.

Na Liga de Promoção, que hoje reiniciou após a pausa de inverno, o líder US Esch bateu o FF Norden, por 3-1, e segue na liderança com 34 pontos. A equipa de Pedro Resende tem cinco pontos de vantagem para o segundo classificado, o Hesperange (29 pontos) que hoje derrotou o Bissen, por 2-1.

O Rodange, que antes da jornada estava no segundo lugar, caiu para a quarta posição (26 pontos) depois de perder com o Grevenmarcher, por 3-0.

Quem beneficiou deste resultado foi o Sandweiler, de Vítor Pereira, que saltou para o terceiro lugar, com 27 pontos, depois de ter batido o Hostert pela margem mínima (1-0).

No fundo da tabela, o Beggen, de Paulo Gomes, continua sem conseguir vencer. Hoje perdeu frente ao Etzella, por 2-0.

Resultados da 15° jornada da Liga BGL:

Fola 3-1 Rosport

Hamm Benfica 2-0 Canach

Racing (RFCU) 1-2 Jeunesse

Differdange 4-1 Strassen

Rumelange 1-3 Progrès

Käerjeng 1-0 Mondorf

F91 Dudelange 3-0 Titus Pétange.

Resultados da 14° jornada Liga de Promoção

Etzella 2-0 Avenir Beggen,

Grevenmacher 3-0 Rodange,

US Esch 3- 1 FF Norden 02,

Hostert 0-1 Sandweiler

Hesperange 2-1 Bissen

Wiltz 3-0 Mondercange

Mamer 2-1 Mertert/Wasserbilig.