F91-Differdange pode ser decisivo para as contas do título

O líder F91 Dudelange recebe, este domingo, o segundo classificado FC Differdange, no jogo grande da 21ª jornada da Liga BGL, que pode ser decisivo para as contas do título.

Em caso de vitória o F91 dá um passo de gigante, rumo à revalidação do troféu. Qualquer outro resultado deixa tudo em aberto, para o resto do campeonato, já que os campeões nacionais só têm um ponto de vantagem sobre a formação de Differdange.

É uma situação semelhante à que se vivia na Liga portuguesa, antes do confronto, da Luz, entre o Benfica e o FC Porto.

O Fola, terceiro classificado, também era, à partida, um sério candidato ao primeiro lugar mas, nesta altura, já está longe do título, a sete pontos da liderança.

A principal equipa de Esch-sur-Alzette recebe o aflito RM Hamm Benfica, que pode cair para os lugares de despromoção, em caso de derrota.

Destaque, ainda, nesta ronda para o duelo entre o Progrès Niederkorn e o Strassen, que lutam pelo acesso à Liga Europa.

Programa completo

Domingo (16:00):

Rumelange – RFCU

Fola – Hamm Benfica

Käerjeng – Pétange

Rosport – Jeunesse

Progrès – Strassen

Mondorf – Canach

Dudelange – Differdange

