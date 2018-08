F91 garante entrada inédita para a fase de grupos da Liga Europa

Fez história. O F91 Dudelange tornou-se ontem a primeira equipa luxemburguesa a entrar para a fase de grupos da Liga Europa de futebol.

Motivada pela vantagem de 2-0 que trazia do jogo da primeira mão, disputado em casa, a equipa de Dudelange derrotou ontem, fora, os romenos do Cluj por 3-2. Depois de uma primeira parte sem golos, foi o F91 quem inaugurou ao marcador aos 51 minutos, com um golo de Danel Sinani, que voltou meter a bola na baliza três minutos depois. David Turpel, aos 78, apontou o terceiro tento do Dudelange.

O Cluj ainda reagiu e marcou dois golos nos últimos dez minutos de jogo, mas não conseguiu virar o resultado, abrindo caminho para que o F91 entrasse para a história do futebol luxemburguês..

Depois de deixar pelo caminho os campeões romenos, treinados pelo português Toni Conceição, resta agora saber quem será o próximo adversário da equipa luxemburguesa. O sorteio realiza-se hoje, a partir das 13:00, no Fórum Grimaldi, no Mónaco.

A primeira jornada da fase de grupos está marcada para 20 de setembro, sendo que a final será disputada a 29 de maio de 2019, no Estádio Olímpico de Baku, Azerbaijão.

Redação Latina