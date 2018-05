F91 pode sagrar-se campeão este domingo

O F91 Dudelange pode fazer já este domingo a festa da revalidação do título, se vencer em casa o lanterna vermelha US Esch e se o Progrès Niederkorn não ganhar em casa do antepenúltimo, Rosport.

Recorde-se que o F91 tem cinco pontos de avanço sobre o Progrès, a três jornadas do fim.

Por sua vez o Fola, terceiro classificado na luta pela Europa, desloca-se ao reduto do Hamm Benfica, que ainda não está livre da ameaça de descida de divisão.

A 24ª jornada abre sexta-feira e termina no domingo.

Programa completo

Sexta-feira:

Differdange-Hostert (19:30)

Domingo:

F91 Dudelange-US Esch (16:00)

Jeunesse-Strassen (16:00)

Hamm Benfica-Fola (16:00)

Rosport-Progrès (16:00)

Mondorf-Pétange (16:00)

Rodange-Racing (16:00).

Redação Latina