F91 quer dar a volta ao Mol Vivi e continuar na Champions

Um F91 Dudelange, na máxima força, está confiante na obtenção de um resultado positivo no duelo desta noite na Hungria, frente ao Mol Vidi.

A equipa luxemburguesa sonha com a passagem à segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, apesar de ter empatado a uma bola, em Dudelange, no jogo da primeira mão.

O F91 foi mais dominador do que o Mol Vidi, no jogo da primeira mão, mas o golo sofrido no seu reduto pode ser determinante nas contas finais.

Se os luxemburgueses forem eliminados pelos húngaros não dizem logo adeus à Europa do desporto-rei, já que transitam para a Liga Europa.

O duelo desta noite está marcado para as 20:15, na Pancho Arena.

Redação Latina