F91 tenta segurar liderança da Liga BGL em Esch, frente à Jeunesse

O campeão nacional F91 Dudelange defende o primeiro lugar da Liga BGL, no domingo (19:00), no reduto da Jeunesse d’Esch, no jogo grande da 24ª jornada.

O jogo vai ser disputado num clima de emoção, poucos dias depois de o ex-jogador do F91, Tierry Steimetz, ter sido amputado de uma perna.

Steimetz tinha 33 anos, quando lhe foi diagnosticado um tumor maligno num membro inferior.

Quando faltam apenas três rondas para o final do campeonato, o F91 tem o Differdange à perna, com o mesmo número de pontos (56).

Ainda está tudo em aberto, na luta pelo título.

O Differdange recebe o lanterna vermelha, Käerjeng, também no domingo (16:00), e espera, naturalmente, por um deslize do F91, em Esch-sur-Alzette, para voltar à liderança.

Na luta pela manutenção, ainda há muita incerteza, sobre as duas equipas que vão descer automaticamente à Liga de Honra.

Há apenas três pontos a separar o 11°, Hamm Benfica (22), e o último, Käerjeng (19).

