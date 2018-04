F91 vence e reforça liderança da Liga BGL

O campeão nacional F91 Dudelange recebeu e venceu hoje o Racing, por 2-0, em jogo da 20° jornada da Liga BGL de futebol, e reforçou a liderança isolada do campeonato.

Ibrahimovic, com um bis, aos 57m e 78m, marcou os golos do triunfo do F91, que beneficiou ainda do empate, a zero, do Progrès no terreno do Mondorf.

O F91 lidera, agora com 47 pontos, mais cinco do que o segundo classifcado, o Progrès Niederkorn.

A fechar o pódio, a Jeunesse recebeu e goleou o Rosport, por 4-1, e soma 36 pontos.

Num dos jogos ‘grandes’ da jornada, o Differdange voltou a marcar passo ao perder em casa frente ao Fola, por 2-0.

Nesta ronda, o Hamm Benfica, do treinador português Daniel Santos, recebeu o Rodange e venceu por 2-0, antes da deslocação de quarta-feira ao campeão nacional F91.

Na abertura da ronda, a US Esch, de Pedro Resende, somou mais uma derrota, por 1-0, frente ao Strassen, e mantém o último lugar do campeonato, com apenas 4 pontos.

Resultados da 20° jornada da Liga BGL:

RM Hamm Benfica 2-0 Rodange

Jeunesse 4-1 Rouspert

Mondorf 0-0 Progrès Nidderkuer

F91 Dudelange 2-0 Racing-Union

Union Titus Pétange 1-2 Hueschtert

Déifferdeng03 0-2 Fola

US Esch 0-1 Stroossen.

Resultados da 20° jornada da Promoção de Honra:

Sandweiler 2-0 Wooltz 71

Mamer 0-2 Rëmeleng

Käerjeng 1-4 Mäertert-Waasserbëlleg

Etzella 4-2 Millebach

Gréiwemaacher 1-0 Kanech

Union05 Käl/Téiteng 2-4 Hesper

FF Norden02 3-5 Ierpeldeng.