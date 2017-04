F91 volta à liderança da Liga BGL

O F91 Dudelange voltou à liderança da Liga BGL após ganhar em casa ao Rumelange, por 3-2, e ao beneficiar do empate do Differdange no reduto do Fola (1-1), em jogos da 23° jornada da Liga BGL.

Em Dudelange, o F91 ganhou com golos de Stolz (28m), Turpel (47m), Ibrahimovic (56m). Gomes (8m) e Dragovic (64m) fizeram os tentos do Rumelange.

Com este triunfo, o F91 volta a liderança com 56 pontos, os mesmos que o segundo classificado, o FC Differdange. O ‘goal average’ é, no entanto, favorável aos atuais campeões nacionais.

Nos restantes jogos da tarde, o RM Hamm Benfica, de Daniel Santos, conseguiu um importante triunfo no reduto do Mondorf (3-1) e deixou os lugares de despromoção. Os encarnados de Cents subiram ao 11° lugar com 22 pontos.

Nesta ronda, o Titus Petange, de Manuel Correia, foi derrotado frente ao Rosport, por 3-1, e falhou a oportunidade de subir ao 4° lugar, que dá acesso às competições europeias.

Resultados da 23° jornada da Liga BGL:

Rouspert 3-1 Union Titus Pétange

Fola 1-1 Déifferdeng03

F91 Dudelange 3-2 Rëmeleng

Mondorf 1-2 RM Hamm Benfica

Käerjeng 0-3 Racing-Union

Progrès Nidderkuer 2-2 Kanech

Stroossen – Jeunesse (01/05, 16:00).