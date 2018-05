Fábio Godinho é um dos 20 artistas promovidos na”Lusoscopie” em Paris

O ator Fábio Godinho é um dos cerca de 20 artistas portugueses ou lusodescendentes que vão estar em destaque nas próximas semanas, em Paris.

Trata-se da segunda edição da “Lusoscopie” (“Lusoscopia”) vai promover duas dezenas de artistas portugueses na capital francesa, ao longo deste mês e em junho, para mostrar a vitalidade da presença lusa no meio artístico parisiense.

O projeto é uma iniciativa de João Pinharanda, diretor do Centro Cultural Camões em Paris. Em declarações à agência Lusa, o responsável explicou que “‘Lusoscopie’ é um nome que faz um jogo com ‘lusophonie’ – portanto, falar em português – e interroga se há uma maneira de ver em português ou de fazer ver em português e de comunicar visualmente em português”.

Do programa destaque para a segunda edição do colóquio “La Voix aux Images – Sur Scène et Hors Scène”, marcada para 17 de maio, na Gulbenkian de Paris. O objetivo é refletir o “universalismo” da língua portuguesa através de “diálogos entre o cinema, literatura, teatro, dança”

Nesse dia, Fábio Godinho será um dos atores convidados para uma mesa redonda sobre a tradução e interpretação no teatro.

Fábio Godinho é um ator e encenador lusodescendente. Cresceu no grão-ducado. Hoje, vive entre Paris e a cidade do Luxemburgo. É um dos artistas envolvidos no projeto ‘Esch 2022’ – Esch-sur-Alzette Capital Europeia da Cultura. Fábio é irmão do artista plástico Marco Godinho.

Redação Latina / Lusa