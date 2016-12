Facilitada escolha de matrícula automóvel personalizada

Quem precisa de registar um veículo automóvel já o pode fazer de forma mais simplificada, com mais transparência e menos burocracia.

A Sociedade Nacional de Circulação Automóvel (SNCA) avançou, desde ontem, com medidas de modernização digital, para facilitar a vida aos automobilistas.

Uma dessas medidas é a simplificação do acesso a uma matrícula personalizada, através da internet, em MyGuichet.

Há outros procedimentos online que passam a ser mais simples e eficazes, nomeadamente o pedido do certificado de matrícula ou de uma segunda via do documento.

A SNCA anunciou que vai avançar, nos próximos meses, com outras novidades, para desburocratizar os procedimentos administrativos, relacionados com a posse e o usufruto de um veículo.