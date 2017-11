A fadista Ana Laíns apresenta o seu novo álbum “Portucalis” dia 2 de Dezembro, no Artikuss, Sanem

O espetáculo de apresentação do novo trabalho de Ana Laíns, “Portucalis”

no Luxemburgo, terá lugar a 2 de Dezembro

no Centro Cultural, Artikuss, Soleuvre.

Tendo iniciado a sua carreira musical após vencer “A Grande Noite do Fado”, no Coliseu de Lisboa, em 1999, Ana Laíns prosseguiu o seu percurso profissional com atuações em palcos estrangeiros, passando por países como Grécia, França, Holanda ou Inglaterra, onde conquistou o reconhecimento dos críticos de várias publicações especializadas na indústria da música, aquando do lançamento do seu primeiro disco, “Sentidos” (2006).

No dia 2 de dezembro, a cantora regressa ao Luxemburgo e apresenta o seu 3º álbum, trabalho que pretende ser uma viagem por várias sonoridades, desde o fado clássico à música tradicional e folk. “Portucalis”, é também uma homenagem que a fadista presta ao vasto Universo de cores da Música, Etnografia e Língua Portuguesa”, já que há dois anos, foi também nomeada Embaixadora da Associação 8 Séculos de Língua Portuguesa, tema a que sededica há quase duas décadas.

Este disco é o trabalho que melhor define a identidade da cantora e um tributo a todos os que gostam de ser Pessoas do seu País, compreendem que a Vida é uma Missão e que desta Missão faz parte o Lugar onde nascemos!”O espetáculo no dia 2 de dezembro, contará com alguns temas dos 2 primeiros álbums “ Sentidos”(2006) e “Quatro caminhos” (2010).

“ Portucalis”, um novo trabalho composto por 14 temas, entre os quais, 8 originais e versões de música tradicional portuguesa.

Do galaico-português ao Mirandês, passando pelo português actual, do Fado à Música de cariz Tradicional das Beiras e Trás-os-Montes, passando, paralelamente, pelas influências dos diferentes géneros que foram a escola no seu início de carreira (Jazz, Bossa Nova, Músicas do Mundo Ocidental e Oriental), este disco é uma viagem entre o Passado e o Futuro, que tem ao leme Ana Laíns, a “Cantora Colorida”.

O álbum conta com palavras de Ana Laíns, Mafalda Arnauth, Sophia de Mello Breyner, Fernando Pessoa, José Afonso, Sebastião Antunes, Carlos Leitão, D. Dinis, D. António de Bragança, e alguns temas populares de recolha. Nas melodias a cantora contou com Ivan Lins, Fernando Alvim (a título póstumo), Paulo Loureiro, Filipe Raposo, Luís Caracol, Helena Del Alfonso e José Lara Gruñeiro. Este álbum conta ainda com as participações especiais de Ivan Lins, Mafalda Arnauth, Luis Represas e Filipe Raposo

Este evento tem o apoio incondicional da Rádio Latina

