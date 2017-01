O fado tem “um público conhecedor no estrangeiro”

Em declarações à agência Lusa, o criador de ‘Nos dias de hoje’, Ricardo Ribeiro, afirmou que “já há nas plateias europeias, um público informado e conhecedor de fado, mas há ainda quem vá por curiosidade e querer sentir um espetáculo de fado”.

“Muitas vezes fico surpreendido com a abordagem de muitas pessoas, em França ou noutros países, e com as observações que fazem aos temas”, disse o fadista, acrescentando que é “habitual receber através das redes sociais mensagens com pedidos de fados que querem ouvir”.

Ricardo Ribeiro atua esta quinta-feira em Gent, na Bélgica, no palco do De Centrale, e, no dia seguinte, passa a fronteira para cantar na Chapelle Corneille, em Ruão, em França, seguindo para Paris, onde, no dia 21 de janeiro, sobe ao palco do Théâtre des Abbesses, e, no dia 22, atua no edifício do século XII La Maladrerie Saint-Lazare, em Beauvais, no departamento de l’Oise, no norte de França.

Nesta digressão, o intérprete de ‘Não rias’ é acompanhado pelos músicos José Manuel Neto, na guitarra portuguesa, Carlos Manuel Proença, na viola, e Daniel Pinto, na viola baixo.

“As pessoas já vão tendo um gosto particular, e vão acompanhando quer a minha carreira quer a de outros colegas”, acrescentou o fadista.

Sobre o seu mais recente álbum, ‘Nos dias de hoje’, editado em abril do ano passado, Ricardo Ribeiro afirmou que tem “tido uma boa aceitação do público, que mostra particular interesse pelo ‘Fadinho Alentejano’, que é um cantiga fresca e inocente”.