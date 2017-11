Falência da Sermelux atira 80 trabalhadores para o desemprego

Mais uma falência no setor da construção civil. Em causa está a empresa Sermelux, especializada na construção de fachadas em vidro, segundo notícia avançada esta terça-feira pelo jornal L’Essentiel.

Ao que tudo indica, a insolvência deverá ser declarada esta semana, atirando 80 trabalhadores para o desemprego.

A notícia do encerramento da empresa terá caído que nem uma bomba. De acordo com o L’Essentiel, “nem os delegados do pessoal, nem o sindicato sabiam que a empresa estava em dificuldades”.

Em declarações ao jornal, Jean-Luc de Matteis, da OGBL, adiantou que está agendada para esta terça-feira uma reunião entre os trabalhadores e o sindicato, para fazer “o ponto da situação”.

Redação Latina (Foto: site sermelux.lu)