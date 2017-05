Falha no paraquedas de militar acaba em tragédia

Um militar na marinha norte-americana perdeu a vida durante uma demonstração aérea devido a uma falha do sistema do seu paraquedas.

O militar dos SEAL participava numa exibição no festival Fleek Week, em Nova Iorque, quando o seu corpo caiu em queda livre nas águas do rio Hudson. Por outro lado, o paraquedas separou-se do seu corpo, ainda no ar, e acabou por num parque de estacionamento.

O homem foi retirado do Canal de Morris, junto ao rio Hudson, ainda com vida mas não iria resistir acabando por morrer no centro médico de Jersey City.

Os contornos e as razões do incidente ainda não são conhecidas uma vez que as autoridade referiram apenas que o paraquedas não se abriu.

Um vídeo amador registou a cena em que o paraquedas – já sem o militar acoplado – é visto a cair no parque de estacionamento.

Atenção: vídeo pode conter imagens que podem chocar pessoas mais sensíveis

Veja o vídeo em baixo: