Falha técnica adia declaração sobre Estado da Nação para quarta-feira

Um problema ocorrido esta tarde no sistema de som do Parlamento adiou, para amanhã, o discurso sobre o Estado da Nação.

A sessão pública na Câmara dos Deputados arrancou às 14:35, com cerca de cinco minutos de atraso, e foi interrompida um quarto de hora após o início da declaração do primeiro-ministro, Xavier Bettel.

Trata-se de uma situação insólita e inédita que está a ser motivo de chacota nas redes sociais. Alguns internautas adiantam que este “foi o melhor discurso de Bettel sobre o Estado da Nação” e outros concluem que “não se passa nada no Luxemburgo”.

A interrupção foi decidida pela Conferência dos Presidentes do Parlamento, que adiou a declaração do primeiro-ministro para amanhã, às 08:30.

A sessão devia ter sido transmitida no site do Parlamento (chd.lu), mas os internautas só puderam aceder à imagem.

Sabe-se que a quarta declaração sobre o Estado da Nação do primeiro-ministro, Xavier Bettel, é um documento com 54 páginas, intitulado “Qualidade de vida para o Luxemburgo”.

Xavier Bettel começou por fazer uma breve análise sobre a situação demográfica do país, a rondar atualmente os 600 mil habitantes. Quase metade da população (47%) é estrangeira, além das 180 mil pessoas que atravessam, todos os dias, as fronteiras para vir trabalhar no Luxemburgo. Para Xavier Bettel “todos estes cidadãos contribuem para garantir o equilíbrio dos sistemas nacionais de saúde, social e de pensões”.

