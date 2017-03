Falhou a angariação de fundos para estátua de Bowie

O objetivo era angariar dinheiro para construir uma estátua em homenagem a David Bowie. Os donativos não foram suficientes.

O grupo de fãs que organizou a iniciativa de angariação de fundos queria construir um monumento, com o formato do raio que David Bowie tem pintado na cara, na capa do disco Aladdin Sane, perto do local onde o músico nasceu.

Recorrendo ao Crowdfunding, a organização esperava recolher cerca de 1 milhão e 400 mil euros, mas não chegou aos 60 mil euros.

Ainda assim, a organização espera poder homenagear devidamente Bowie, na mesma zona. “Ainda estamos determinados a fazê-lo, através de um projeto artístico público, desafiante e apropriado. Só iremos encarar a angariação de fundos de uma outra forma”, dizem, em comunicado.